Italia-Qatar: presidente Mattarella a Doha, domani l'incontro con l'emiro

- Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, è giunto poco fa all’aeroporto internazionale di Doha per dare il via alla visita di Stato nell’emirato del Qatar, che si concluderà domani 21 gennaio. Lo riferisce il Quirinale in un video diffuso sul suo profilo Twitter che mostra l’arrivo del presidente e della delegazione italiana nella capitale qatariota. Per domani è previsto l’incontro tra Mattarella e l’emiro Tamim bin Hamad al Thani, cui seguirà una colazione ufficiale alla presenza dei responsabili delle principali imprese italiane presenti in Qatar. Nel pomeriggio il capo della Stato incontrerà il personale dell’ambasciata e delle altre istituzioni italiane . Successivamente, il presidente della Repubblica visiterà la Qatar National Library e inaugurerà la mostra di manoscritti "Tra oriente e occidente. La Biblioteca Angelica a Doha", promossa dall’ambasciata d’Italia a Doha e organizzata dalla Società Dante Alighieri. (segue) (Res)