Droga Roma: Lamorgese, stiamo agendo con determinazione su intero territorio metropolitano

- Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha commentato, in una nota stampa, il blitz anti droga messo a segno nel quartiere San Basilio, a Roma. "L’operazione di polizia giudiziaria condotta questa mattina dai carabinieri del Comando provinciale di Roma, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia della Capitale - ha detto Lamorgese - conferma la massima attenzione e l’impegno di magistratura e forze di polizia nell’attività di contrasto alle organizzazioni criminali che agiscono nelle grandi piazze di spaccio della Capitale. Esprimo le mie congratulazioni ad inquirenti ed investigatori che, con la loro intensa attività, hanno consentito l’arresto a Roma ed in altre province di 21 persone appartenenti ad un gruppo criminale che operava nel quartiere di San Basilio". "Stiamo agendo con determinazione sull’intero territorio metropolitano - ha spiegato ancora il ministro dell'Interno - per contrastare i diversi fenomeni criminali ed in particolare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. La forte risposta dello Stato, con l’attuazione della strategia innovativa dei servizi di controllo definita nel corso del Comitato provinciale dell’ordine e la sicurezza pubblica dello scorso 16 novembre, sta dando ottimi risultati". (segue) (Com)