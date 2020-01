Droga Roma: Lamorgese, stiamo agendo con determinazione su intero territorio metropolitano (2)

- "Ad oggi sono, infatti - ha proseguito Lamorgese - 31 le operazioni ad alto impatto realizzate con l’impiego di centinaia di donne e uomini delle forze dell’ordine che hanno consentito un aumento dei controlli con decine di arresti e il sequestro di importanti quantitativi di droga. L’attenta programmazione delle attività di polizia, sulla base della preventiva valutazione dei diversi livelli di esposizione delle zone urbane alla criminalità, consente il migliore impiego degli operatori di polizia, che ringrazio per la dedizione e la professionalità che dimostrano ogni giorno". "Le 31 operazioni interforze ad alto impatto realizzate dal 16 novembre 2019 ad oggi hanno condotto al controllo di 26.000 persone e di 17.000 veicoli. Sono state arrestate 40 persone, di cui 24 per reati collegati al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state deferite all’autorità giudiziaria 40 persone. Sono stati sequestrati 3170 grammi di cocaina, 3337 di hashish, 962 di marijuana, 12 armi da fuoco ed un’arma bianca", conclude la nota del Viminale. (Com)