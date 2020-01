Smog: Cattaneo, incontro con Costa positivo, ma attendiamo finanziamento del 2017

- "L'incontro con il ministro è stato positivo e costruttivo come deve essere tra Istituzioni che hanno lo stesso obiettivo: migliorare la qualità dell'aria. Gli ho illustrato i dati sulla qualità dell'aria in Lombardia che, al di là della situazione critica di questi giorni confermano come il percorso che stiamo facendo porti ad una qualità dell'aria progressivamente migliore. Le misure strutturali funzionano di più di quelle emergenziali. E noi vogliamo concentrarci su queste". Lo ha detto l'assessore regionale all'Ambiente, Raffaele Cattaneo, al termine del suo incontro con il ministro all'Ambiente Sergio Costa, avvenuto oggi in prefettura. "Ho chiesto al ministro – ha proseguito l'assessore - di immaginare insieme un percorso che si concentri soprattutto sul riscaldamento civile perché oggi la fonte principale di emissione non è il traffico, ma è il riscaldamento delle abitazioni, agendo anche con misure regolamentari oltre che con incentivi economici, che per esempio impediscano la vendita di stufe a pellet non certificate. C'è la piena disponibilità del ministro, anche a sviluppare questi temi da un punto di vista tecnico. Inoltre, condividiamo il fatto che politiche che favoriscano scelte virtuose dei cittadini siano le più efficaci". (segue) (Rem)