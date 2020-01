Smog: Cattaneo, incontro con Costa positivo, ma attendiamo finanziamento del 2017 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sugli edifici pubblici siamo già partiti sostenendo interventi di efficientamento con fondi europei e regionali per incentivare. Serve però un intervento complessivo che guardi al 'sistema edificio'. Su questo c'è il 'conto clima nazionale', che ha dato un contributo significativo e che apprezziamo, ma stiamo ragionando anche su altre interventi, perché per molti cittadini è difficile pensare all'investimento iniziale per la sostituzione delle caldaie, per fare il cappotto, per mettere l'impianto fotovoltaico. Servono strumenti che azzerino questo investimento iniziale e consentano con il risparmio di ripagare l'investimento". L'assessore Cattaneo ha quindi ricordato al ministro Costa che non è ancora arrivato neanche un euro rispetto risorse nazionali previste, già stanziate, ma non ancora trasferite. "Possiamo iniziare a mettere in atto gli interventi dal momento in cui ci sono i decreti attuativi che prevedono il trasferimento delle risorse". (segue) (Rem)