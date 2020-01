Smog: Cattaneo, incontro con Costa positivo, ma attendiamo finanziamento del 2017 (3)

- "Per la Lombardia - ha concluso Cattaneo - attendiamo ancora i decreti per 60 milioni di euro di un finanziamento già approvato nel 2017 per acquisto di mezzi di trasporto pubblico eco compatibili. Devono arrivare anche altri 12,5 milioni dal ministero dell'Economia come incentivi per la sostituzione dei veicoli più inquinanti. Mancano ancora anche altri 40 milioni destinati alle Regioni del Bacino Padano per politiche di miglioramento della qualità dell'aria. Queste sono risorse per le quali c'è già una decisione formalizzata, ma non ancora i decreti di trasferimento. Poi oggi il Ministro ha annunciato che ci sono 10 miliardi che riguardano il complesso delle politiche di contrasto al cambiamento climatico: ne siamo lieti ma attendiamo i fatti". (Rem)