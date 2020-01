Abruzzo: approvata intesa per il nuovo elettrodotto

- "L'intervento porterà importanti benefici ambientali poiché la nuova linea permetterà di demolire circa 5 chilometri di vecchi elettrodotti e 18 tralicci, restituendo intere superfici libere da vecchie infrastrutture elettriche. Non solo. La questione è prima di tutto di salute pubblica. Ciò consentirà una particolare tutela della salute e protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici. Renderà più sicura e funzionale la rete elettrica a L'Aquila e contribuirà alla raccolta della produzione di energia rinnovabile in Abruzzo e nel Lazio". Lo hanno dichiarato il vicepresidente regionale Emanuele Imprudente e l'assessore abruzzese all'Urbanistica e territorio Nicola Campitelli. Imprudente e Campitelli hanno aggiunto: "Il nuovo collegamento elettrico, interamente in cavo interrato e lungo circa 6 chilometri, grazie alla disponibilità, anche finanziaria, della società Terna è finalizzato proprio al miglioramento dell'affidabilità e della sicurezza del servizio di trasmissione dell'energia elettrica nella zona, a prosecuzione di un'azione virtuosa che avevamo già avviato come amministrazione comunale dell'Aquila. Si tratta di un'iniziativa importante sia dal punto di vista infrastrutturale, sia sotto l'aspetto urbano e di tutela della salute". (Ren)