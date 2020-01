Albania-Ue: ambasciatore Soreca, "dialogo fra partiti politici è essenziale per il futuro europeo"

- La disponibilità delle forze politiche a riunirsi a beneficio e interesse di tutti gli albanesi è essenziale per il futuro europeo dell'Albania. Lo ha dichiarato oggi l'ambasciatore della delegazione europea in Albania Luigi Soreca, in una cerimonia in occasione della presidenza croata dell'Unione europea. Nel prossimo Consiglio europeo nel mese di marzo, gli Stati membri dell'Ue dovrebbero affrontare nuovamente la questione dell'avvio dei negoziati di adesione di Tirana e Skopje. "Sarebbe un errore per l'Albania non concentrarsi sul fare tutto ciò che il paese potrebbe eventualmente nei prossimi mesi per presentarsi pienamente preparato", ha detto Soreca, elencando poi le priorità che l'Albania dovrebbe raggiungere. (segue) (Alt)