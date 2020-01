Albania-Ue: ambasciatore Soreca, "dialogo fra partiti politici è essenziale per il futuro europeo" (3)

- "Ciò rifletterà come possiamo migliorare la politica di adesione. Ma lavorare sulla metodologia non congela il resto del processo", ha detto l'ambasciatore Soreca, facendo poi riferimento alle dichiarazioni del presidente della commissione europea Ursula von der Leyen quando ha incontrato il Primo ministro croato Plenković. "Sono profondamente convinto che ciò non dovrebbe impedirci di affrontare i colloqui di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania. Abbiamo chiesto loro di fare molto, hanno soddisfatto i criteri, quindi ora dobbiamo mantenere e mantenere le nostre promesse ", ha dichiarato von der Leyen. A parere di Soreca "l'allargamento del 2013 dell'Unione europea alla Croazia ha dimostrato a tutti nella regione che attraverso il duro lavoro, la perseveranza, il coraggio politico e la determinazione, l'adesione all'UE è a portata di mano. La Croazia è stata una pioniera, dimostrando in modo tangibile che il futuro dei Balcani occidentali nel suo insieme sta nell'Unione europea. L'Unione rimane più che mai impegnata in questa prospettiva", ha ribadito l'ambasciatore della Delegazione Ue a Tirana. (Alt)