Giustizia: Pd su prescrizione, Renzi attacca partito "sbagliato", nostro avversario è Lega

- ll vicecapogruppo del Partito democratico alla Camera, Michele Bordo, evidenzia che "Matteo Renzi si lamenta sempre che attaccano il Matteo 'sbagliato'. Sta sbagliando tutto anche lui, purtroppo. Da quando i sondaggi sono deludenti - afferma in una nota - attacca sempre e solo il partito sbagliato: il Pd e non la Lega di Salvini. Noi combattiamo le destre e i loro leader. Lui solo gli alleati: continuiamo così, facciamoci del male. Ma noi continueremo per unire e salvare l'Italia".(Com)