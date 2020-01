Torino: blocchi auto anti-smog, Comune chiede alla Regione di finanziare bus gratuiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ordine del giorno chiede inoltre la sospensione del bollo auto per i giorni nei quali le auto non possono circolare, di introdurre un adesivo che consenta il riconoscimento, la certificazione o l’esenzione dei veicoli secondo la classe “euro” di appartenenza. Alla Regione, sono inoltre richiesti incentivi utili a cambiare i sistemi di riscaldamento. In merito ai provvedimenti relativi al miglioramento della qualità dell'aria, la Sala Rossa chiede l’aggiornamento dell’Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera, di intensificare i controlli e provvedere alle relative sanzioni sui sistemi di riscaldamento non a norma. Nel corso del dibattito, sono intervenuti i consiglieri Damiano Carretto, Fabio Versaci, Barbara Azzarà, Monica Amore, Massimo Giovara (M5S), Federica Scaderebech (Rinascita Torino), Aldo Curatella (Gruppo misto), Lorenza Patriarca (PD). In conclusione di dibattito è intervenuto l’assessore all’Ambiente, Alberto Unia che ha sottolineato come l’ordine del giorno non sia strumentale, trattando della salute dei cittadini. (Rpi)