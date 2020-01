Balcani-Ue: Michel in visita in Nord Macedonia e Albania nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, si recherà in visita nella Macedonia del Nord il 24 gennaio. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mia", citando fonti diplomatiche dell'Ue. Secondo quanto riferito, Michel arriverà nella capitale macedone Skopje proveniente dall'Albania. Tirana e Skopje sono le stesse capitali visitate la scorsa settimana dal commissario Ue per l'Allargamento, Oliver Varhelyi, il quale ha assicurato i due paesi sulla necessità di trovare un accordo politico tra gli Stati membri per l'avvio dei negoziati di adesione. Nel corso della sua missione a Tirana e Skopje, Michel ha in programma una serie di incontro con i vertici politici dei due paesi balcanici. (Mas)