Migranti: da Giunta immunità sì a processo contro Salvini, la maggioranza diserta lavori

- (aggiornamento) La Giunta delle immunità del Senato, ha respinto la proposta del presidente Gasparri di negare la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per il caso di nave Gregoretti. Contro la proposta hanno votato i 5 senatori della Lega, a favore i 4 di Forza Italia e Alberto Balboni di Fratelli d'Italia. Cinque contro cinque, dunque. Ma, in caso di pareggio, il regolamento del Senato fa prevalere i "no". Alla riunione avevano deciso di non partecipare i partiti di maggioranza. E’ questa, infatti, la linea che prevalsa al termine di una riunione dei capigruppo e dei membri di maggioranza della Giunta. Come ha spiegato il capogruppo del Partito democratico al Senato, Andrea Marcucci, "la riunione è illegittima, dopo che la conferenza dei capigruppo e la Giunta del regolamento hanno stabilito che i 30 giorni" entro cui l'organismo doveva pronunciarsi sulla vicenda della nave Gregoretti "erano perentori: non c'era la possibilità di avere alcuna deroga, non esiste un quasi perentorio. Ma altrettanto importante - ha aggiunto il parlamentare del Pd - è come Gasparri non sia stato disponibile a dare tutto il materiale necessario per approfondire e permettere a tutti i componenti della Giunta di avere scienza e coscienza per poter deliberare. Questa è una decisione seria, è una cosa importante, e non una pagliacciata come qualcuno la vorrebbe trasformare". (segue) (Rin)