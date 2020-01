Como: vice ministro Mauri a vertice in Prefettura, reati in calo, nessun emergenza sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina a Como in Prefettura c’è stata una riunione tra il vice ministro dell’Interno Matteo Mauri, il prefetto, il questore, il sindaco, il presidente della Provincia e i vertici provinciali delle forze dell’ordine. È stata l’occasione - fa sapere una nota del Viminale - per fare il punto sullo stato dei servizi di controllo del territorio, delle azioni di contrasto alle attività criminali e, in particolare, allo spaccio di sostanze stupefacenti e alle tossicodipendenze. Il vice ministro Mauri ha commentato positivamente gli ultimi dati sulla criminalità che, anche nella provincia di Como, vedono i reati in netta e costante diminuzione, e ha rivolto il suo “ringraziamento alle forze dell’ordine per l’importante lavoro svolto”. “Non c’è alcun tipo di emergenza sicurezza - ha evidenziato Mauri - parlano i dati: meno 20 per cento della delittuosità generale negli ultimi anni, -40 per cento furti (negli ultimi 4 anni), -30 per cento rapine (solo nell’ultimo anno)”. Mauri ha, inoltre, evidenziato le efficaci azioni poste in essere dalle forze dell’ordine nel contrasto al consumo e allo spaccio, fenomeni che stanno, purtroppo, tornando di grande attualità, coinvolgendo anche giovani e giovanissimi. A questo proposito, il vice ministro ha sottolineato che l’azione repressiva deve accompagnarsi ad un fondamentale lavoro di prevenzione “che deve coinvolgere in sinergia la politica, l’amministrazione e la società civile”. (segue) (com)