Como: vice ministro Mauri a vertice in Prefettura, reati in calo, nessun emergenza sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bisogna saper fare squadra a tutti i livelli – ha aggiunto il vice ministro dell’Interno - coinvolgendo la comunità, ascoltando le preoccupazioni e le segnalazioni dei residenti. Questa è la strada migliore per raggiungere la sicurezza dei cittadini nelle nostre città. Vale per Como come per altri Comuni italiani”. Nel corso dell’incontro, il vice ministro ha condiviso con il prefetto alcune riflessioni riguardo ai dati contenuti nella relazione della Direzione distrettuale Antimafia relativa presenza della criminalità organizzata nel comasco. Dati a cui “bisogna prestare massima attenzione – ha dichiarato Mauri - monitorando soprattutto le attività economiche dove più intensa può essere la penetrazione della criminalità organizzata”. Durante il vertice è stata, infine, approfondita la questione del Comune di Campione d’Italia, al centro dei provvedimenti contenuti nell'ultima legge di bilancio e su cui il governo si sta impegnando a fondo per risolvere alcuni urgenti problemi che i cittadini campionesi si trovano ad affrontare. (com)