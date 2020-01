Migranti: da Giunta immunità sì a processo contro Salvini, maggioranza diserta lavori (2)

- Anche il capogruppo di Italia viva al Senato, Davide Faraone, a sua volta, ha motivato la decisione di disertare la riunione della Giunta e ha detto: "Avremmo voluto che valutasse le carte e le ragioni per mandare a processo o meno un ex ministro. Salvini invece è interessato solo alla campagna elettorale, noi non gli consentiremo di fare il Gabriele Paolini della situazione, lui vuole solo apparire, giocare all'eroe, o l'eroe processato dalla sinistra o all'eroe mandato a processo dai suoi colleghi di partito. A noi questa messa in scena non interessa, non parteciperemo quindi" alla riunione di Giunta. Dello stesso tenore le parole di Loredana De Petris, senatrice del gruppo Misto, che ha sottolineato: "Noi non possiamo permettere che la Giunta diventi un altro luogo in cui si fanno cose strumentali. Ovviamente se Salvini ha ritrovato il coraggio di farsi processare, la parola finale spetta all'Aula e dunque lo inviteremo alla coerenza", quando si arriverà al pronunciamento dell'Assemblea. Da parte sua, Gianluca Perilli, capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, ha evidenziato come la decisione di disertare la riunione della Giunta sia un comportamento "anche a tutela delle sue prerogative”. (segue) (Rin)