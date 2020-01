Migranti: da Giunta immunità sì a processo contro Salvini, maggioranza diserta lavori (3)

- La riunione e il voto che l'ha conclusa, comunque, come ha chiarito infine, Marcucci "non decide se ci sarà l'autorizzazione a procedere" nei confronti di Matteo Salvini, "questo sarà deciso fra 30 giorni dall'Aula che voterà o non voterà", a seconda del responso della Giunta. Non senza precisare ancora: "Anche se il Senato darà l'autorizzazione - come il Partito democratico ritiene sia necessario e dovuto - non vuol dire che Salvini sia condannato, ma che da lì comincerà il suo processo. Lui avrà modo di difendersi e di dimostrare la sua innocenza, se è innocente, o sarà condannato se è colpevole. Questo protagonismo e le pagliacciate di queste ore - ha concluso il parlamentare del Pd - sinceramente mettono molta tristezza a chi ama le istituzioni e le ritiene il centro, il cuore del sistema democratico". (Rin)