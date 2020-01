Iraq: fonti “Nova”, Mohammad Tawfiq Allawi riceverà incarico di formare governo

- Sarà Mohammad Tawfiq Allawi, già ministro delle Comunicazioni tra il 2006 e il 2007 e tra il 2010 e il 2012, a ricevere dal presidente della Repubblica Barham Salih l’incarico di formare il prossimo governo in Iraq. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, il politico ha lasciato in queste ore Beirut per rientrare a Baghdad e incontrare nelle prossime ore Salih. L’annuncio ufficiale è atteso per le prossime ore. Sempre secondo le fonti consultate da “Agenzia Nova”, Allawi ha fissato una serie di condizioni per accettare l’incarico. Classe 1954, entrambe le precedenti esperienze di Allawi al governo si sono concluse con le dimissioni in protesta contro l’allora premier Nouri al Maliki, criticato per le politiche settarie e discriminatorie nei confronti della comunità sunnita. Allawi prenderebbe il posto di Adel Abdul Mahdi, che si è dimesso lo scorso novembre sull’onda delle proteste che da un mese scuotevano il paese. Proteste che sono riprese anche nella giornata odierna, con scontri violenti tra manifestanti e forze di sicurezza che hanno provocato la morte di almeno quattro persone. I dimostranti avevano fissato per oggi l’ultimatum a disposizione del capo dello Stato per la nomina di un nuovo premier in sostituzione di Abdul Mahdi.(Irb)