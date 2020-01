Deiulemar: Gallo (M5s), al via incontri risparmiatori-governo

- "Sono iniziati i primi incontri tra una delegazione dei risparmiatori truffati della Deiulemar e il sottosegretario al Ministero dell'Economia Alessio Villarosa per affrontare aspetti importanti della vicenda. Il M5S nonostante subisca numerosi attacchi, si dimostra l'unica forza seria per i cittadini. Non per cercare palcoscenici, ma per trovare soluzioni concrete ai problemi di tanti cittadini in difficoltà". Lo ha dichiarato Luigi Gallo presidente della commissione Cultura del movimento 5 stelle della Camera dei Deputati. Gallo ha aggiunto: "Lo ha fatto con la commissione d'inchiesta già istituita che non appena avrà il presidente potrà indagare anche sulla vicenda delle società che truffano i risparmiatori come la Deiulemar. Lo ha fatto lavorando per garantire giustizia con la riforma della prescrizione che è legge dal primo gennaio 2020 e continua a farlo tutti i giorni". (Ren)