Smog: Palmeri (Epi), sinistra voti mia proposta per divieto di fumo in aree cani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere comunale della lista "Io corro per Milano" e consigliere regionale di Energie per l'Italia, Manfredi Palmeri, commentando in una nota le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala sullo stop al fumo, rilancia la sua proposta di vietare le sigarette nelle aree cani. "L'unico atto concreto a oggi è il mio emendamento al Regolamento degli Animali per vietare il fumo nelle aree cani, il resto è dibattito a lungo termine per ora senza effetti tangibili... A questo punto mi aspetto che la sinistra voti a favore. L'ho motivato con ragioni sia di decoro e di igiene nei luoghi, sia di salute per via del fumo passivo e della nicotina, dannosa anche per gli animali. Già questa settimana è quindi possibile prendere una decisione a valore amministrativo e lo vedo come primo passo per riprendere la mia proposta del 2008 di vietare il fumo negli spazi a verde, a partire dai giardinetti", spiega Palmeri. "Occuparsi della questione del fumo e dei mozziconi in città - prosegue il consigliere - dev'essere un atto di responsabilità, non di distrazione rispetto alle inadempienze e ai ritardi del Comune nella lotta all'inquinamento, a partire dalle caldaie. Prima di predicare agli altri, questa Giunta di Sinistra pensi a che cosa non ha fatto e a che cosa deve ancora fare". (com)