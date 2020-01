Finanza: nel primo semestre 2019 in Italia investiti circa 2 miliardi nel settore alberghiero (2)

- Grande spazio sarà dato alle prospettive per il 2020 delle agenzie di rating e della finanza immobiliare, con approfondimenti sugli investimenti alternativi e sugli investitori stranieri in Italia con la presentazione di nuovi progetti di sviluppo e di rigenerazione urbana. Ad essere presenti saranno i principali rappresentanti del settore, dalle associazioni di categoria agli operatori che si incontreranno per il lancio delle attività dell'anno insieme con le istituzioni per un momento di confronto durante i lavori di quelli che sono ormai da tutti riconosciuti come gli Stati Generali del settore. Rispetto al tasso di occupazione delle camere (Toc) e alla redditività media, spetta a Napoli il primato per il Toc (con il 77 per cento) mentre è Venezia la location con un RevPar (acronimo di 'Revenue per available room', dato dal prezzo medio di una camera per il tasso di occupazione) più alto a livello italiano (con 165 euro), a fronte di una media italiana rispettivamente del 71 per cento per il Toc e di 108 euro per le revenue. Guardando ai trend di settore, a farla da padrone nel mercato alberghiero sono il segmento del lusso e l'interesse degli operatori internazionali concentrato nelle grandi città capoluogo alla ricerca dei cosiddetti "trophy asset". Oltre a queste grandi compravendite, i maggiori volumi di mercato sono rappresentati da transazioni di strutture medio-piccole (di dimensione non superiore alle 100 camere) interessanti sia per investitori stranieri che domestici. Una novità, infine, è la sempre maggiore attenzione del mercato immobiliare verso gli alberghi 'green' (o sostenibili), il segmento dei 'family-hotels', molto diffusi in Europa ma ancora pochi in Italia, e la nuova formula degli "aparthotel". (Com)