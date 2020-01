Libia: Borrell, far rivivere Sophia per controllo flussi armi

- Bisogna far rivivere l'operazione Sophia orientandola fortemente all'urgente bisogno di controllare i flussi di armi verso la Libia. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in conferenza stampa dopo il Consiglio Affari esteri. "Per una parte dell'opinione pubblica in Italia, l'operazione Sophia è correlata solo al problema dei migranti, nessuno pensa che Sophia era stata concepita anche per controllare il flusso di armi verso la Libia", ha detto Borrell. "Dobbiamo fare un importante lavoro per affermare chiaramente che far rivivere l'operazione Sophia significa orientarla fortemente al bisogno e all'urgenza delle conseguenze dell'accordo di Berlino. Ecco perché dico rifocalizzare" l'operazione Sophia. "Questo non significa che non si occuperà di immigrazione, ma quello che è importante è che non facciamo rivivere Sophia per quel motivo, ma per il bisogno urgente di controllare il flussi di armi", ha aggiunto. "In origine Sophia non riguardava solo le questioni dell'immigrazione", ma aveva "un doppio mandato" in quanto "era chiaramente indicato che doveva occuparsi del traffico di esseri umani e del contrabbando di armi. Ha fatto molto nel controllo del traffico di armi, molte navi sono state sequestrate, prevenendo che molte armi arrivassero in Libia. Ma ogni nave nel Mediterraneo deve rispettare il diritto internazionale, questo è fuori discussione", ha ricordato. (Beb)