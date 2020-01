Mantova: denuncia il furto dell'auto ma la ritrovano senza assicurazione, multato

- Un 70enne si era presentato questa mattina dai carabinieri di Viadana (Mn) per denunciare il furto della propria auto, riferendo di averla lasciata parcheggiata in strada fuori casa. Le immediate ricerche messe in atto dai militari hanno permesso in brevissimo tempo di rintracciare l’auto, che però era regolarmente parcheggiata (e chiusa) difronte alla chiesa di San Pietro di Viadana. Nel ritrovamento i carabinieri della stazione di Gazzuolo hanno però rilevato che la stessa fosse priva di assicurazione, ed hanno quindi provveduto a sanzionare il proprietario e a sequestrare il veicolo(Ren)