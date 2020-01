Sahel: Ciad invierà nuove truppe al confini fra Mali, Burkina Faso e Niger

- Il governo del Ciad invierà nuove truppe nella fascia saheliana di confine tra Mali, Burkina Faso e Niger, teatro di una recrudescenza di attacchi terroristici di matrice jihadista, nel quadro della missione G5 Sahel. Lo ha annunciato il ministro ciadiano della Difesa, Mahamat Abali Salah. Nel corso dell'incontro tenuto oggi a N'Djamena con l'omologo francese Florence Parly, in visita nella regione con l'obiettivo di rafforzare la coalizione regionale che riunisce le truppe di Mali, Niger, Ciad, Burkina Faso e Mauritania. L'incontro, al quale ha partecipato anche il ministro degli Esteri ciadiano Cherif Mahamat Zene, ha permesso di discutere "i dettagli tecnici, legali e i pre-requisiti per lo spiegamento delle truppe ciadiane nell'area dei tre confini", come riferito da Salah citato dal quotidiano online "Al Wihda". (segue) (Res)