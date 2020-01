Sahel: Ciad invierà nuove truppe al confini fra Mali, Burkina Faso e Niger (2)

- Secondo la presidenza di N'Djamena, il cambiamento nel sistema arriva in un momento in cui la comunità internazionale ha deciso di dare un maggiore contributo alla lotta al jihadismo nel Sahel, come dimostrato oggi stesso dalla presenza a N'Djamena del ministro svedese della Difesa, Peter Hultqvis al fianco di Parly. La ministro francese si recherà come prossima tappa a Bamako, in Mali, dove sarà raggiunta anche dai ministri della Difesa di Portogallo ed Estonia, rispettivamente José Pedro Aguiar-Branco e Juri Luik. Una presenza, la loro, che secondo Parly "prova chiaramente l'impegno dei paesi europei contro questo male" del terrorismo jihadista. La Francia dispone attualmente di 4.500 uomini in Mali e nel Sahel, nell’ambito della forza Barkhane (subentrata nel 2014 all’operazione Serval), tuttavia il presidente Emmanuel Macron ha di recente annunciato l’invio di altri 220 uomini a causa del progressivo peggioramento della sicurezza nella regione. L’annuncio è stato dato dallo stesso capo dell’Eliseo al termine del vertice G5 Sahel che si è svolto a Pau lo scorso 13 gennaio con l’obiettivo di ridiscutere la presenza francese nel Sahel. (segue) (Res)