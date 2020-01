Russia: Putin conferma due mandati presidenziali nella proposta di modifica della Costituzione

- La stessa persona non può ricoprire la carica di presidente della Russia per più di due mandati, in base al disegno di legge sulla modifica della Costituzione della Federazione Russa. È quanto pubblicato nella banca dati elettronica della camera bassa del parlamento. "L'articolo 81 è formulato come segue: 'Il Presidente della Federazione Russa è eletto per un mandato di sei anni da cittadini della Federazione Russa sulla base del suffragio universale, uguale e diretto a scrutinio segreto. La stessa persona non può ricoprire la carica di presidente della Federazione Russa per più di due mandati", si legge nel testo del disegno di legge introdotto oggi alla Duma da Putin. (Rum)