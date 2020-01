Migranti: Malan (FI), voto compatto in Giunta a favore relazione Gasparri

- Forza Italia voterà compatta a favore della relazione del presidente della Giunta per le immunità del Senato, Maurizio Gasparri, contro l'autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega, Matteo Salvini. Lo ha confermato entrando in Giunta il senatore di Forza Italia, Lucio Malan, che rispondendo in merito all'assenza della maggioranza ha detto è un "dovere partecipare", definendone quindi "vergognoso" il comportamento. (Rin)