Ungheria: Parbeszed, governo usa "artificio" per tenere crescita Pil al 4-5 per cento

- La politica economica del governo di Budapest è "populista" e fa affidamento su un "artificio" per mantenere la crescita annuale del Pil intorno al 4-5 per cento. E' quanto ha dichiarato il deputato ungherese Tamas Mellar (Parbeszed) in conferenza stampa oggi, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti. Citando i dati preliminari sul bilancio per il 2021 e 2022, Mellar ha detto che la crescita dell'Ungheria è sostanzialmente basata su un triplice aumento della spesa pubblica da parte dell'esecutivo. Il parlamentare mette anche in guardia sul pericolo di distorsione economica che questo comporta. A suo dire il governo pone le fondamenta economiche del paese sulla "fragile bolla economica" del settore edile. "Butta soldi nel ferro, nell'acciaio e nel cemento invece che nello sviluppo tecnologico che consentirebbe di aumentare le esportazioni", dice Mellar. Il politico evidenzia anche la distribuzione iniqua dei benefici della crescita economica. I capitali dei banchieri privati sono aumentati lo scorso anno del 20 per cento e questa ricchezza è concentrata nelle mani di meno di 50 mila persone, precisa il deputato. Mellar denuncia le posizioni di monopolio a cui le grandi imprese si sono abituate e che ostacolano la concorrenza. (Vap)