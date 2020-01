Venezuela: fonti stampa, Guaidò in visita in Olanda, Francia e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo viaggio in Europa del presidente dell’Assemblea nazionale venezuelana Juan Guaidò includerà almeno tre paesi, con tappe in Olanda, Francia e Regno Unito. Lo scrive il quotidiano “El Pitazo”, vicino all’oppositore venezuelano. Secondo la testata sarebbe invece ancora da confermare un viaggio negli Stati Uniti, dove Guaidò dovrebbe incontrare il presidente Donald Trump. Guaidò farà tappa anche in Belgio, come confermato dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. L'alto rappresentante Ue ha annunciato che incontrerà l'oppositore venezuelano mercoledì a Bruxelles. "Sul Venezuela non ci sono novità operative", ha detto Borrell al termine della riunione del Consiglio di oggi. "Sono state date delle informazioni a proposito delle questioni correnti, non ci sono state decisioni o azioni relative ad alcune persone. Ma è qualcosa che può succedere", ha aggiunto. "Il presidente Juan Guaido, che è stato riconosciuto come presidente legittimo, sarà a Bruxelles e lo incontrerò mercoledì", ha quindi annunciato il capo della diplomazia europea. (segue) (Brb)