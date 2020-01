Venezuela: fonti stampa, Guaidò in visita in Olanda, Francia e Regno Unito (3)

- Secondo gli eurodeputati, l'Assemblea nazionale del Venezuela è l'unico organo democratico legittimamente eletto e i suoi poteri devono essere rispettati. La risoluzione invita l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, a intensificare l'azione dell'Ue per ripristinare la democrazia nel paese, anche attraverso sanzioni mirate. Il testo chiede inoltre che venga predisposta una missione nel paese per valutare la situazione sul campo. (segue) (Brb)