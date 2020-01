Milano: De Corato, milanesi bloccati nel traffico 226 ore l'anno, ma Sala pensa al fumo

- "Milano può 'vantare' il settimo posto al mondo per ore passate nel traffico: i milanesi – secondo l'analisi sulla mobilità e sulla congestione urbana 'Global card scorecard di Inrix' che ha interessato più di 200città in 38 Paesi – trascorrono ben 226 ore all'anno bloccati in auto. La preoccupazione del sindaco Sala, però, è il divieto di fumo, il quale oltretutto – come ha ricordato l'assessore all'ambiente Raffaele Cattaneo – incide solo per l'1,9 per cento sul totale dell'inquinamento dell'aria". Lo afferma, in una nota, l'assessore regionale alla sicurezza, all'immigrazione e alla polizia locale Riccardo De Corato chiedendo "perché il sindaco, piuttosto, non si occupa dei troppo pochi agenti di polizia locale presenti nelle strade a dirigere il traffico che sequestra i suoi cittadini?". (Com)