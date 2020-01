Migranti: Marcucci (Pd), sarà Aula Senato a decidere su autorizzazione a procedere per Salvini

- Il capogruppo del Partito democratico al Senato, Andrea Marcucci, al termine della riunione della maggioranza sulla vicenda della nave Gregoretti, ha ricordato che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di palazzo Madama "non decide se ci sarà l'autorizzazione a procedere" nei confronti di Matteo Salvini, "questo sarà deciso fra 30 giorni dall'Aula che voterà o non voterà, a seconda del responso della Giunta. Anche sulla Diciotti, per qualche ora Salvini disse che voleva essere processato. Poi dopo, quando non gli serviva più, cambiò idea. Anche se il Senato darà l'autorizzazione - come il Partito democratico ritiene sia necessario e dovuto - non vuol dire che Salvini sia condannato, ma che lì comincerà il suo processo. Lui avrà modo di difendersi e di dimostrare la sua innocenza se è innocente o sarà condannato se è colpevole. Questo protagonismo e le pagliacciate di queste ore - ha concluso il parlamentare del Pd - sinceramente mettono molta tristezza a chi ama le istituzioni e le ritiene il centro, il cuore del sistema democratico".(Rin)