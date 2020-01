Brasile: investimenti diretti esteri aumentati del 26 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti esteri diretti (Ide) in Brasile sono cresciuti del 26 per cento nel 2019. È quanto emerge dallo studio Global Investment Trends Monitor pubblicato oggi, 20 gennaio dalla Conferenza delle Nazioni Unite su commercio e sviluppo (Unctad). Gli Ide misurano il capitale investito dagli stranieri in un paese. È considerato dagli economisti un fattore positivo poiché le risorse investite sono considerate come capitale produttivo (costruzione di fabbriche, infrastrutture, prestiti, fusioni e acquisizioni). Il flusso di fondi in Brasile è passato da 60 miliardi nel 2018 a 75 miliardi del 2019. L'importo è in linea con quello previsto dagli analisti delle istituzioni finanziarie brasiliane nel bollettino di mercato della Banca centrale brasiliana, noto anche come rapporto "Focus", risultato di un sondaggio effettuato tra oltre 100 istituzioni del paese. (segue) (Brb)