Speciale infrastrutture: compagnia montenegrina Epcg, focus sino al 2024 su fonti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano per gli investimenti nel periodo dal 2020 al 2024 dell'ente elettrico montenegrino Epcg pone il focus sull'aumento degli impianti di produzione nel settore delle fonti rinnovabili. Lo ha annunciato il presidente del board direttivo di Epcg Djoko Krivokapic al periodico interno "Elektroprivreda". Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", Krivokapic ha detto che "questo riguarda il primo luogo centrali solari e parchi eolici". Krivokapic ha ricordato che "il piano prevede la costruzione della centrale idrica di Komarica, dal valore di 300 milioni di euro ed è inoltre pianificato l'inizio dei lavori di costruzione della centrale idrica di Kusevo". Krivokapic ha evidenziato che "gli investimenti nel prossimo decennio, dal valore di 700 milioni di euro, rappresentano una buona base per lo sviluppo di questo settore commerciale in Montenegro". (Mop)