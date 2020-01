Speciale infrastrutture: Hong Kong, Autorità aeroportuale, volume passeggeri e traffico merci in calo nel 2019

- Il volume di passeggeri e il traffico merci dell'Aeroporto internazionale di Hong Kong (Hkia) sono diminuiti nel 2019 rispettivamente del 4,2 e del 6,1 per cento rispetto all'anno precedente, secondo quanto riferito dall'Autorità aeroportuale. L'anno scorso lo scalo ha gestito 71,5 milioni di passeggeri e 419.730 movimenti di volo, cifre diminuite rispettivamente del 4,2 per cento e dell'1,9 per cento rispetto al 2018. Il traffico merci è diminuito del 6,1 per cento su base annua a 4,8 milioni di tonnellate. L'Hkia ha registrato 33.990 movimenti di volo a dicembre 2019, con un calo dell'8,4 per cento su base annua. Il volume dei passeggeri è diminuito del 12,5 per cento a 5,7 milioni, mentre la capacità di trasporto merci è diminuita leggermente dell'uno percento a 443 mila tonnellate rispetto a dicembre 2018. (Cip)