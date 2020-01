Speciale infrastrutture: Croazia, cinese Crbc completa un terzo progetto del ponte di Peljesac

- La compagnia cinese Crbc ha completato il primo terzo del progetto di costruzione del ponte di Peljesac, che collegherà la città di Dubrovnik al resto della costa della Croazia. Lo ha riferito oggi il quotidiano "Vecernj ilist", precisando che i primi segmenti delle costruzioni a campata saranno forniti dalla cina il 25 gennaio. I segmenti saranno trasportati via nave e la durata prevista del viaggio è di meno di 35 giorni. La compagnia Crbc ha avviato i lavori nel luglio del 2018 e il valore dei lavori eseguiti fino a questo momento è di 619,9 milioni di kune, corrispondenti a circa 83,4 milioni di euro. Il ponte di Peljesac sarà lungo 2,4 chilometri e sarà alto 55 metri. Sarà dotato di quattro corsie di scorrimento e farà parte di un progetto più ampio, che sarà eseguito in quattro fasi, che si pone l'obiettivo di migliorare i collegamenti con la parte meridionale della costa croata e che sarà cofinanziato dalla Commissione europea, che ha messo a disposizione della Croazia 357 milioni di euro, corrispondenti all'85 per cento del costo iniziale, sotto forma di finanziamento a fondo perso. Il progetto continua a essere criticato dalla componente politica musulmana in Bosnia, che nei mesi scorsi ha denunciato il pericolo di chiudere con il ponte l'accesso al mare aperto di Neum, l'unica città costiera bosniaca. (Zac)