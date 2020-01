Infrastrutture: al via progetto bilaterale russo-sudcoreano per il porto di Slavyanka

- La compagnia sudcoreana Hyein Engineering & Construction ha presentato uno studio preliminare di fattibilità per sviluppare il porto di Slavyanka nell'Estremo Oriente russo. Il territorio assegnato al progetto, in corso di discussione dal settembre scorso in un rapporto bilaterale tra i due governi di Mosca e Seul, è di 131 ettari. Secondo l'agenzia di investimento ed esportazione Far East RF, in una stima preliminare, saranno investiti circa 450-540 milioni di dollari nello sviluppo di terminali specializzati per la movimentazione di container, di gas e di grano nel porto. Il progetto, che a regime dovrebbe raggiungere un miliardo di dollari di investimento, prevede anche la ristrutturazione del cantiere di riparazione navale Slavyanka, lo sviluppo del porto di Nerpa e la costruzione di un terminale per l'esportazione di GPL con una capacità di 1 milione di tonnellate. (Git)