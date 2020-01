Libano: formazione governo, premier designato Diab riceve esponenti Marada ed Hezbollah

- Il primo ministro libanese designato, Hassan Diab, ha ricevuto oggi il capo del movimento Marada, Suleiman Franjieh, l'assistente politico del segretario generale di Hezbollah, Hussein Khalil, e l'assistente politico del presidente del parlamento Nabih Berri, Ali Hassan Khalil. L'emittente "Lbci" ha reso noto che l'incontro "non ha ottenuto risultati tangibili in termini di risoluzione degli ostacoli che ritardano la formazione del governo". "Diab insiste ancora su un gabinetto di 18 ministri e terrà ulteriori consultazioni sulla proposta per aumentare il numero di ministri a 20", ha aggiunto l'emittente. Da parte sua, l'emittente "Al Jadeed" ha riferito che Diab "ha insistito per mantenere il numero di ministri a 18", ma ha osservato che avrebbe accettato un governo con 20 seggi se consentisse di far uscire il paese dalla crisi. Alcuni partiti politici stanno cercando di aumentare il numero di ministri a 20 per risolvere il dilemma creato dalla richiesta di alcuni componenti di ottenere più seggi. Le parti che hanno divergenze sui seggi sono il Movimento patriottico libero, il movimento Marada, il Partito nazionalista socialista siriano e il Partito democratico libanese. Anche la comunità greco-cattolica chiede un posto aggiuntivo. Diab ha ricevuto l'incarico di formare il governo lo scorso 19 dicembre, dopo le dimissioni di Saad Hariri il 29 ottobre. (Lib)