Russia: Krasheninnikov, legge Consiglio di Stato sarà adottata dopo modifiche Costituzione

- I lavori del Consiglio di Stato russo saranno svolti in conformità con la legge federale. Lo ha dichiarato il presidente della commissione della Duma di Stato sulle istituzioni nazionali e la legislazione, Pavel Krasheninnikov. "In particolare, in un articolo specifico si dice che il presidente forma il Consiglio di Stato, la cui organizzazione è condotta in conformità con la legge federale. Di conseguenza, dopo l'adozione della Costituzione prenderemo in considerazione gli emendamenti pertinenti", ha dichiarato Krasheninnikov ai giornalisti, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". Il disegno di legge con gli emendamenti proposti alla Costituzione della Federazione Russa è stato presentato oggi dal presidente Vladimir Putin alla Duma di Stato. Il documento è pubblicato nel database della camera bassa del parlamento. (Rum)