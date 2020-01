Milano: operaio morto in cantiere M4, a breve iscrizioni in registro indagati a titolo cautelativo

- In merito all'incidente sul lavoro nel cantiere del "manufatto Tirana" della M4, in cui è morto un operaio 42enne, la procura di Milano effettuerà a breve le prime iscrizioni nel registro delle notizie di reato a titolo cautelativo per garantire agli indagati di nominare i propri periti di parte che potranno così partecipare agli accertamenti nell'area sequestrata dove si è verificato il crollo. Lo si apprende da fonti giudiziarie che sottolineano come, a oggi, il fascicolo per omicidio colposo sia ancora a carico di ignoti. Nei prossimi giorni infatti saranno svolti i primi campionamenti della porzione di terreno da cui è avvenuto il distacco dei detriti composti da terra e cemento che hanno colpito e in parte sepolto il capo squadra tbm del consorzio MetroBlu, che si trovava per svolgere delle misurazione in una stanza a una profondità di 18 metri che collega tramite dei cunicoli i due tunnel principali. (Rem)