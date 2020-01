Municipio Roma IX: Cucunato (Lega), si faccia luce su strade chiuse da tempo

- Il consigliere della Lega del IX municipio, Piero Cucunato, ha chiesto “urgentemente una commissione lavori pubblici che faccia luce sulla riaperture delle strade chiuse ormai da troppo tempo”, in particolare di “via Trafusa, chiusa da quasi un anno, via Bonn, chiusa da due anni, e via Nairobi, chiusa da oltre tre anni”. “Nell'ultimo bilancio - sottolinea Cucunato - presentai un emendamento finanziario e un ordine del giorno a mio nome, che è stato approvato e recepito dal Campidoglio. Risorse che chiedo che vengano impegnate urgentemente per la riapertura delle strade chiuse. È vergognoso che questa amministrazione grillina continui a calpestare i diritti dei residenti”.(Com)