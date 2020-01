Iraq: nomina nuovo premier a rischio rinvio, 4 morti durante le proteste a Baghdad

- Il presidente della Repubblica dell’Iraq, Barham Salih, potrebbe essere costretto a rinviare la nomina del nuovo capo del governo a causa delle divergenze tra le forze politiche, mentre sul terreno degenerano in violenza le proteste in corso nella capitale e in tutto il paese. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, il capo dello Stato era intenzionato a designare entro oggi il nuovo premier, come chiedono a gran voce i manifestanti. A causa delle pressioni dei blocchi politici, tuttavia, Salih avrebbe deciso di rinviare l’annuncio e di non rispettare l’ultimatum imposto dalla piazza. Questo potrebbe intensificare le proteste che da questa mattina hanno parzialmente paralizzato il paese, con dimostranti che hanno bloccato alcune delle principali arterie stradali. Nel frattempo si aggrava di ora in ora la situazione a Baghdad, dove l’ultimo bilancio parla di due morti tra i manifestanti e due tra gli agenti di polizia. Secondo fonti mediche citate dall’emittente “al Arabiya”, le forze di sicurezza sono ricorse alle armi da fuoco, oltre che ai gas lacrimogeni, per impedire ai dimostranti di bloccare le strade della capitale. L’agenzia di stampa “Ina” ha invece dato notizia di diversi arresti tra i manifestanti che hanno cercato di fermare il traffico sulla tangenziale Mohammed al Qasim, che collega i quartieri meridionali e settentrionali della città. (segue) (Irb)