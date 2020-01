Grecia: premier Mitsotakis, entro tre mesi strategia nazionale contro terrorismo e estremismo violento

- Entro i prossimi tre mesi la Grecia avrà una strategia nazionale contro il terrorismo e l'estremismo violento: lo ha dichiarato il primo ministro ellenico, Kyriakos Mitsotakis, partecipando oggi al Museo della guerra di Atene ad un evento in onore delle vittime del terrorismo nel suo paese. Mitsotakis ha detto che ancora oggi in Grecia "esistono tracce" del terrorismo apparso in Europa occidentale negli anni Ottanta. Secondo il premier, pertanto, la strategia nazionale contro il terrorismo ha un valore strategico e punta a "colmare un vuoto politico che per anni ha posto un'ombra sull'immagine della Grecia". Mitsotakis ha quindi annunciato la creazione di un Dipartimento sulla prevenzione della violenza all'interno del ministero per la Protezione dei cittadini. "Perché nulla di positivo può essere raggiunto senza attivare i cittadini ordinari", ha concluso il premier greco. (Gra)