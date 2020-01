Sahel: Borrell, a marzo conferenza internazionale per rivedere strategia Ue

- La situazione nel Sahel si è degradata ulteriormente e a marzo, a margine del Consiglio europeo, si terrà una conferenza internazionale per rivedere la strategia dell'Unione europea per la regione per ampliare le tre missioni già dispiegate di Politica di sicurezza e difesa comune. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in conferenza stampa dopo i lavori del Consiglio Affari esteri. "In Sahel la situazione si è degradata e c'è urgenza assoluta. La Libia è una sorta di tumore che va in metastasi su tutta la regione e squilibra tutti i paesi che sono alla fine del Sahara", ha detto. "Nel 2019 i paesi del Sahel hanno perso 1.500 militari, il numero più alto dal 2012. E se aggiungo i civili, si arriva a circa 4 mila", ha spiegato. "Come Ue siamo i primi donatori e i principali partner politici di questi paesi. Siamo un attore chiave per la richiesta di sicurezza. Abbiamo tre missioni di politica di sicurezza e difesa comune e il Consiglio ha deciso oggi di aumentare questa cooperazione strategica. Dobbiamo fare assolutamente di più", ha proseguito. "Questo sarà il tema della conferenza internazionale che l'Ue organizzerà a marzo, a margine del Consiglio europeo. Spero abbia lo stesso successo della conferenza di Berlino sulla Libia. In questa conferenza rivedremo la strategia dell'Ue per il Sahel per ampliare dal punto di vista geografico e dal punto di vista funzionale queste tre missioni che noi già dispieghiamo nella regione", ha concluso Borrell. (Beb)