Sanità: vicepresidente lombardo Sala e Gallera firmano protocollo prevenzione Epatite C

Un programma di informazione sul tema dell'Epatite C attraverso il coinvolgimento diretto delle donne e degli uomini delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, che potranno sottoporsi su base volontaristica a un rapido screening. È quanto prevede il Protocollo d'intesa siglato a Monza, nella sede dell'associazione industriali, dal vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, dall'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, insieme al prefetto di Monza Patrizia Palmisani, all'amministratore delegato di Cancro Primo Aiuto Flavio Ferrari, al presidente del Presidio territoriale di Monza di Assolombarda Andrea Dell'Orto, al direttore dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza Silvano Casazza e ai vertici locali delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. L'intesa - spiega una nota di Regione Lombardia - attua il progetto elaborato da Cancro Primo Aiuto (CPA) per un'azione di sensibilizzazione e informazione sull'HCV (Hepatitis C Virus) attraverso uno 'screening' rapido realizzato con l'esecuzione di test capillari per la rilevazione degli anticorpi (HCV-Ab) che coinvolge forze di polizia e vigili del fuoco della provincia di Monza Brianza (popolazione di pubblica sicurezza inclusa nel target di soggetti a rischio) e i loro familiari su base volontaristica. "Più volte all'interno di Cancro Primo Aiuto si è parlato di prevenzione - ha commentato il vicepresidente Sala - e l'idea di coinvolgere le forze dell'ordine è geniale, perché oltre a essere più a contatto con i problemi quotidiani dei cittadino, sono rappresentanti delle istituzioni e per questo guardati come modello".