Sanità: vicepresidente lombardo Sala e Gallera firmano protocollo prevenzione Epatite C (2)

- "Un'iniziativa importante - ha continuato - che aiuta concretamente anche noi, come Regione Lombardia, a svolgere azioni sempre più efficaci e puntuali a favore della tutela della salute dei cittadini”. "Oggi ci sono farmaci che consentono di guarire completamente da epatite C - ha sottolineato l'assessore Gallera - un grande risultato della sanità pubblica che offre ai cittadini lombardi cure che, fino a qualche anno fa, avevano costi inaccessibili per i pazienti colpiti da una malattia asintomatica e che si cronicizza, causando problemi epatici". "Lavoriamo sui soggetti più a rischio nelle carceri lombarde - ha continuato - offriamo servizi di prevenzione anche attraverso i Sert, dato che la malattia si trasmette con il sangue ed anche attraverso i rapporti sessuali non protetti ma non riusciamo a fare screening per tutti. L'iniziativa di Cancro Primo Aiuto è fondamentale perché offre l'opportunità di fare prevenzione a persone che, per lavoro, entrano in contatto quotidianamente con tanti soggetti e, in taluni casi, anche con feriti". A questo scopo, Cancro Primo Aiuto, in collaborazione con le forze di polizia e i vigili del fuoco, organizzerà giornate dedicate allo 'screening' nell'arco di un anno presso il proprio ambulatorio 'MedicaEtica' di Seregno ma anche presso le caserme di Polizia e vigili del fuoco, in presenza di personale medico e infermieristico offerto dall'asociazione CPA, che fornirà, ove richiesto, consulto all'esito del test. (segue) (com)