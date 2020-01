Sanità: vicepresidente lombardo Sala e Gallera firmano protocollo prevenzione Epatite C (3)

- Se il test è positivo sarà possibile attivare su richiesta dell'interessato il percorso ordinario di conferma della diagnosi e di inquadramento terapeutico con i centri di riferimento nella cura dell'epatite C con i quali Cancro Primo Aiuto ha condiviso il progetto: Presidio Ospedaliero di Vimercate, Ospedale San Gerardo di Monza, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. L'Epatite C è una malattia infettiva che colpisce in primo luogo il fegato. La sua cronicizzazione può condurre fino alla cirrosi e al cancro al fegato. Oggi esistono terapie in grado eradicare il virus in poche settimane, e si sono rivelate efficaci al 95 per cento senza effetti collaterali. Ad oggi sono stati trattati più di 200.000 pazienti ma secondo le stime sarebbero ancora oltre 200.000 le persone da sottoporre a screening. Elininare l'Epatite C dal nostro Paese è l'obiettivo fissato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità entro il 2030. "Il progetto presentato oggi - ha rimarcato il prefetto di Monza Patrizia Palmisani - ha una duplice valenza positiva: in primo luogo per le Forze dell'ordine e i vigili del fuoco, e i loro familiari, ma anche per i cittadini che saranno informati da chi può vantare una rappresentanza capillare sul territorio. Questo è il primo caso del genere in Italia, una bella espressione di partenariato pubblico-sociale di questo territorio che da sempre ha una grande sensibilità verso l'associazionismo". (com)