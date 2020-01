Umbria: Paparelli e Bori (Pd), giunta presenti piano sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri regionali umbri Fabio Paparelli (Pd) e Tommaso Bori (capogruppo Pd) hanno annunciato la presentazione di una interrogazione con cui chiederanno alla giunta regionale quando verrà portato in aula il nuovo Piano sanitario e se verrà confermata l’intenzione di ultimare l’ospedale unico di Narni-Amelia (Pg): “mettendo una parola definitiva sulla vicenda e sulle polemiche seguite, nell'interesse esclusivo delle comunità interessate, prevedendo anche nel prossimo bilancio triennale la previsione dei due milioni di euro necessari per le opere infrastrutturali correlate alla viabilità connessa, come da intese con la precedente amministrazione regionale”. Paparelli e Bori hanno segnalato che: "la precedente giunta regionale ha preadottato il nuovo piano sanitario regionale nel 2019. Esso prevede l'inserimento degli ospedali di Narni ed Amelia ed il futuro polo nell'azienda ospedaliera di Terni, al fine di realizzare una vera integrazione dei servizi, di contribuire al decongestionamento dell’ospedale di Terni e all'abbattimento delle liste di attese. Inoltre dopo 11 anni dal primo ricorso, si è finalmente conclusa la vicenda relativa agli espropri dei 12mila metri quadrati necessari alla realizzazione del nuovo ospedale”. (segue) (Ren)