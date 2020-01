Umbria: Paparelli e Bori (Pd), giunta presenti piano sanitario (2)

- Fabio Paparelli e Tommaso Bori hanno inoltre ricordato che “il progetto dell’ospedale Narni-Amelia è un’opera infrastrutturale fondamentale e strategica per il territorio della provincia di Terni, che rappresenta uno dei più grandi investimenti pubblici regionali, per cui sono già stati stanziati circa 58 milioni di euro e spesi circa 1,5 milioni per il progetto esecutivo". Secondo i consiglieri democratici, l'opera sarà: "Una struttura che punta a modernizzare il servizio e mantenere le elevate competenze di professionisti e operatori sanitari già impegnati nei due ospedali esistenti, oltre a rappresentare un’occasione di sviluppo per il tessuto sociale ed economico del territorio”. “Il nuovo complesso ospedaliero – hanno aggiunto Bori e Paparelli - rappresenta un punto fondamentale della rete ospedaliera umbra che integra e completa l'ospedale di alta specialità di Terni, in particolare sul versante della riabilitazione e della media-bassa specialità oltre che svolgere le funzioni di ospedale di territorio, rappresentando così anche un importante presidio in termini di attrazione extra regionale. Occorre pertanto chiudere la fase di sterili polemiche e di alibi precostituiti, come da taluni atti preconfezionati ad arte dalla maggioranza e mettere un punto definitivo circa la volontà di portare a compimento un'opera indispensabile alla rete ospedaliera regionale e su cui sono stati stanziati decine di milioni di euro”. (Ren)