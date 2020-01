Colombia: ministeriale antiterrorismo, focus su attività Hezbollah nella regione

- Le attività del movimento sciita Hezbollah nell’emisfero occidentale e la presenza in Venezuela di simpatizzanti del gruppo libanese e altre organizzazioni. Questi alcuni dei temi al centro della terza riunione ministeriale sull’antiterrorismo in corso nella capitale colombiana Bogotà, alla quale partecipano i rappresentanti di 20 paesi. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso oggi dal Dipartimento di stato degli Stati Uniti. “Paraguay, Brasile e Perù hanno arrestato agenti di Hezbollah negli ultimi anni per terrorismo, riciclaggio di denaro e altre accuse. Argentina e Paraguay hanno sanzionato Hezbollah e altri gruppi terroristici nell'ultimo anno, mentre Honduras e Guatemala hanno dichiarato l'intenzione di designare Hezbollah nella lista delle organizzazioni terroristiche. Apprezziamo questi progressi e incoraggiamo gli altri paesi a seguire questi esempi”, si legge nella nota, in cui si annuncia la presenza alla riunione del segretario di stato Usa Mike Pompeo. Nel corso della ministeriale, prosegue la nota, verrà inoltre discussa “la presenza in Venezuela di membri dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln), di dissidenti delle Farc e simpatizzanti di Hezbollah, ospitati dal regime di Maduro”. (segue) (Was)